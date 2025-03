Le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler nommé directeur général adjoint de la Société Générale

Le bras droit historique d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée depuis huit ans, va être nommé directeur général adjoint de la Société Générale.

Le bras droit historique d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée depuis huit ans, va être nommé directeur général adjoint de la Société Générale, a annoncé la banque française vendredi. Il sera notamment président de la banque d'investissement de la Société Générale. À ce titre, il "coordonnera (...) les activités de fusions et acquisitions" et "de marché des capitaux actions", selon le communiqué du groupe bancaire. Il le rejoindra "en juin" et sera membre de son comité exécutif.

Alexis Kohler aura également pour fonction d'assister le directeur général de Société Générale, Slawomir Krupa, "dans la mise en œuvre des programmes de transformation de l'entreprise", engagée dans un vaste chantier de restructurations et d'économies. Il supervisera aussi le secrétariat général, la direction des ressources humaines et la direction de la communication du groupe.

Alexis Kohler "apportera au groupe son talent, sa grande expérience et son engagement exceptionnel", a commenté Slawomir Krupa, cité dans le communiqué.

Le surnom de "vice-président"

Le départ d'Alexis Kohler de l'Élysée, où il était arrivé en même temps qu'Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat en 2017, avait été officialisé jeudi. "Alexis Kohler a mis toute son énergie, son talent et sa force de travail hors pair au service de notre projet politique et des Français", lui avait rendu hommage Emmanuel Macron jeudi, dans une déclaration au Figaro.

Le départ de celui qui portait également le surnom de "vice-président" solde une série de rumeurs et spéculations sur son avenir qui s'étaient amplifiées depuis la fin février.

Un tournant majeur dans la présidence Macron

Il marque un tournant majeur dans la présidence Macron, tant la longévité et le pouvoir qu'on a prêtés à Alexis Kohler apparaissent hors du commun : dans la prestigieuse liste de ses prédécesseurs, seul Jean-Louis Bianco - neuf ans auprès de François Mitterrand - est resté plus longtemps à ce poste stratégique. Alexis Kohler, Strasbourgeois de naissance, énarque, diplômé de l'Essec et de Sciences Po Paris, est par ailleurs le seul à avoir occupé ce poste pendant l'entièreté d'un mandat présidentiel.

Celui qui fêtera ses 53 ans en novembre avait secondé Emmanuel Macron depuis son entrée en politique, en tant que directeur de cabinet au ministère de l'Économie (2014-2016), après avoir été celui de Pierre Moscovici. Emmanuel Moulin, ancien directeur du Trésor puis directeur de cabinet de Gabriel Attal lorsqu'il était Premier ministre, lui succédera le 14 avril, a annoncé l'Élysée, confirmant une information initialement dévoilée par Le Figaro.