Le RN gagne en crédibilité chez les Français, selon un sondage

Le Rassemblement national, qui dispose désormais d'un groupe important de députés, a gagné en crédibilité en 2022 aux yeux des Français et l'image de sa cheffe de file Marine Le Pen continue aussi de s'améliorer, selon un sondage Kantar Public publié mardi. Dans cette enquête annuelle réalisée pour Le Monde et France Info, l'adhésion aux idées portées par le RN se renforce pour la 6e année consécutive, 31% des Français adhèrent désormais aux idées du RN (+2), sans pour autant atteindre le record de 2017 (33%).

La proportion de Français qui se disent en désaccord (57%) est à son plus bas niveau depuis 1984. La part des Français qui considèrent que ce parti représente un danger pour la démocratie en France recule à 46% (moins 2 points) comme c'est le cas depuis cinq ans et atteint un de ses plus bas niveaux depuis 40 ans.

Un parti capable de gouverner pour 40% des sondés

Plus de quatre Français sur dix (42%) estiment que le parti s'est modéré ces dernières années, et la proportion monte à 67% chez les sympathisants LR et 70% chez ceux du RN. 40% des personnes interrogées estiment que le RN est un parti capable de participer à un gouvernement, ce dont sont convaincus plus de la moitié des sympathisants LR (51%, soit 19 points de plus que l'année dernière).

Fort de ses 89 députés à l'Assemblée nationale, le RN est considéré par 40% des sondés comme "la principale opposition à Emmanuel Macron", contre 33% pour la Nupes.

L'image de Marine Le Pen connaît également une embellie et une majorité de Français (52%, plus 10 points en un an) considèrent aujourd'hui que la députée du Pas-de-Calais "comprend les problèmes des Français", ce qui, soulignent les auteurs de l'étude, "est une réelle force aujourd'hui tant cela contraste avec l'image habituelle de représentants politiques déconnectés des réalités". Une majorité des sondés (57%) estime aussi qu'elle est "capable de prendre des décisions" (+5 points en un an).

L'image de Jordan Bardella encore à construire

L'ancienne candidate à la présidentielle continue néanmoins à inquiéter 54% des Français qui estiment "qu'elle représente un danger pour la démocratie" et plus d'un tiers (36%) la perçoit d'abord comme "la représentante d'une extrême droite nationaliste et xénophobe".

Quant à Jordan Bardella, président fraîchement élu du RN, "son image reste à construire", selon les auteurs de l'étude, car près de la moitié des sondés ne s'expriment pas quand ils sont interrogés sur ses qualités. Enquête Kantar Public Epoka menée en face-à-face du 29 novembre au 6 décembre auprès d'un échantillon de 1014 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.