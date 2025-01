Le maire de Grenoble réclame un référendum sur la dépénalisation du cannabis

Le maire écologiste de Grenoble Eric Piolle a appelé jeudi Emmanuel Macron à organiser un référendum sur la dépénalisation du cannabis, en reprochant aux derniers ministres de l'Intérieur de se contenter de "coups de menton" contre le trafic de drogue.

Le maire écologiste de Grenoble Eric Piolle a appelé jeudi Emmanuel Macron à organiser un référendum sur la dépénalisation du cannabis, en reprochant aux derniers ministres de l'Intérieur de se contenter de "coups de menton" contre le trafic de drogue. "On met de plus en plus de gens en prison, mais pour autant (...) le niveau du trafic est toujours aussi élevé", a déclaré sur France info l'élu, partisan de longue date d'une légalisation du cannabis encadrée par l'État.

"Le narcotrafic, si vous lui enlevez le cannabis, c'est 50% du chiffre d'affaires qui disparaît", a poursuivi Eric Piolle. "Aucune entreprise", même les entreprises mafieuses, "ne peut survivre à la coupe de 50%" de ses revenus, a-t-il justifié. "Je propose que le président de la République prenne l'initiative de faire un référendum sur le sujet, ça permettra de poser le sujet avec hauteur, plutôt que de s'embrouiller toujours" sur le sujet, a-t-il ajouté.

Piolle dénonce un "fond de commerce"

L'écologiste, dont la ville est régulièrement endeuillée par des règlements de compte liés au trafic de stupéfiants, est fréquemment accusé de laxisme par la droite, qui lui reproche notamment de refuser d'augmenter les caméras de surveillance et d'armer ses policiers municipaux.

Les ministres de l'Intérieur successifs "en refusant tout dialogue sur la dépénalisation" ont fait "du trafic de drogue leur fond de commerce", a-t-il rétorqué, les accusant de se contenter de "grands coups de menton" notamment lors des opérations dites "Place nette".

Près de 5 millions de consommateurs de cannabis en 2023

"Il y a ce que j'appelle moi ce laxisme de faire qu'on répète toujours les mêmes opérations avec le même échec", si bien que les policiers "écopent la mer à la petite cuillère", a-t-il encore assené, en réclamant plus de magistrats et d'enquêteurs pour s'attaquer au haut "du spectre".

En France, le cannabis reste la drogue la plus consommée avec 5 millions d'usagers dans l'année en 2023, selon la dernière étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT). Dans le même temps, la demande en cocaïne n'a jamais été aussi forte avec 1,1 million de personnes qui en ont consommé au moins une fois dans l'année.