«Le bonheur, mais surtout la fatigue» : Isabelle Balkany évoque la sortie de prison de son mari

Amaigri en chemise verte devenue trop grande, les cheveux longs plaqués en arrière et rasé, Patrick Balkany s'est dit "soulagé" d'être sorti de prison vendredi dernier lors d'une interview impromptue devant le portail du moulin de Cossi, son domicile à Giverny dans l'Eure. "Je suis heureux de venir me reposer, de retrouver mon épouse, de retrouver mes chiens et ma maison", a-t-il ajouté aux côtés d'Isabelle Balkany, visiblement heureuse de retrouver son époux. Sur Europe 1, l'ancienne journaliste a tenu a donné des nouvelles de son mari.

Le couple Balkany a répondu à la presse, peu après la sortie de prison de l'ancien maire de Levallois-Perret.

Crédits : Jean-François MONIER / AFP

Deux interventions chirurgicales reportées, assure Isabelle Balkany

"Je qualifierais son retour (à la maison) en deux mots : le bonheur d'abord, mais surtout la fatigue", assure Isabelle Balkany au micro de Jeanne Baron. "Il a eu au moins deux interventions chirurgicales qui ont été reportées", poursuit-elle, "et il a terriblement maigri. Il est fatigué, très très fatigué, et moi je sors d'une opération très lourde", souligne la compagne de Patrick Balkany.

Dans Europe Soir Week-end, Isabelle Balkany reconnait que le couple a commis "un délit" qu'ils ont "toujours assumé". "Mais les mots ont un sens : un délit n'est pas crime", se défend la femme politique, qui en veut également au "tribunal médiatique" : "C'est terrible parce que c'est anonyme. C'est à la fois un torrent de bienveillance et un torrent de haine."