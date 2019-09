Laurent Stefanini, ancien chef du protocole à l'Élysée, sur l'hommage à Jacques Chirac : "une cérémonie exceptionnelle"

INTERVIEW

Entre 1996 et 2001, il a été chef adjoint du protocole de la République française, sous la présidence de Jacques Chirac, avant d'être le chef de ce même protocole entre 2010 et 2016. C'est dire si Laurent Stefanini, actuellement ambassadeur de France à Monaco et invité de David Doukhan, a eu un oeil ému, mais aussi intéressé, sur l'hommage national qui a été rendu lundi à l'ancien président, mort jeudi dernier. "J'ai trouvé que c'était une cérémonie exceptionnelle, particulièrement émouvante", a insisté le diplomate au micro d'Europe 1. "L'arrivée des personnalités, françaises comme étrangères, le fait que la messe à l'église Saint-Sulpice ait pu commencer à midi, comme il était prévu, tout cela montre un très grand professionnalisme au service d'une cause qui était celle de rendre hommage à un président que nous aimions tous et que j'ai eu l'honneur de servir pendant presque sept ans."

"Jacques Chirac a rayonné à travers la planète"

Depuis son ambassade à Monaco, Laurent Stefanini a également organisé un moment solennel d'hommage à l'ancien président. "Il y avait en cette journée de deuil national la volonté de rayonner à travers le monde, et de faire en sorte que, partout, il y ait un moment d'hommage, pour les Français mais aussi pour les autorités locales, et je dois dire qu'en tant qu'ambassadeur de France à Monaco, nous avons eu toutes les autorités publiques, civiles et religieuses monégasques, qui sont venues et de nombreux Français, qui ont observé une minute de silence", raconte Laurent Stefanini. "Ça a été la même chose à travers le monde. Le décès d'un de nos chefs d'État, comme Jacques Chirac, qui a rayonné à travers la planète et qui, pendant douze ans, a fait énormément de voyages, qui a des positions très fortes au niveau de l'Union européenne (l'apparition de l'euro, la mise en place de Schengen, la condamnation de l'intervention américaine unilatérale sans les Nations unies en Irak)… Il a eu un rôle mondial, et c'est normal qu'il y ait eu un moment d'hommage."

Pour la petite histoire, Laurent Stefanini bat en brèche la "légende" selon laquelle, entre 1997 et 2002, les ministres de Lionel Jospin préféraient voyager avec le président de la République plutôt qu'avec le Premier ministre. "Hubert Védrine (alors ministre des Affaires étrangères), qui était un homme très exigeant en termes de protocole et de déplacements, voyageait aussi heureusement avec le Premier ministre Lionel Jospin qu'avec le président de la République" Jacques Chirac. L'ancien Premier ministre socialiste, qui a partagé le pouvoir exécutif avec Jacques Chirac entre 1997 et 2002, était présent, lundi après-midi, à l'église Saint-Sulpice, lors de la messe en hommage à l'ancien chef d'État.