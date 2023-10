L'attaque en Israël fait «monter de plusieurs crans» le risque de menace terroriste en France, juge Thibault de Montbrial

Près de six jours après l'attaque du Hamas sur le sol israélien, la situation continue d'indigner une partie de la communauté internationale. Dans le monde arabe, de nombreux pays ont pris position contre Israël, tandis que le monde occidental condamne vivement l'attaque. Invité ce jeudi matin sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, Thibault de Montbrial président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, craint que les événements de ce week-end au Proche-Orient aient de graves conséquences sur le sol français.

La France pas à l'abri "d'une surprise stratégique"

"Ce qu'il s'est passé ce samedi pour Israël, c'est un effet de surprise stratégique. Personne ne pensait qu'Israël pouvait en être victime", explique-t-il au micro de Sonia Mabrouk. Et d'ajouter : "En France, nous pouvons avoir une surprise stratégique."

"Les Israéliens n'ont pas vu l'infiltration d'environ 2.000 personnes sur son sol, sous le nez de tous les services de renseignement. Or, nous savons, et ça a été notamment dit par Gérald Darmanin, que des équipes de Daech sont de nouveau sur le sol européen ces derniers mois. Et nous savons que nous ne sommes absolument pas à l'abri de ce genre d'événements en France, évidemment à l'échelle. Mais en tout cas, nous pouvons tout à fait être de nouveau très durement frappés", s'inquiète l'avocat.

La menace de "groupes structurels" de nouveau une réalité

Certes, "nous avions, depuis des années, une menace endogène, et on pouvait avoir des passages à l'acte individuel. Mais désormais, nous savons qu'il y a un risque de nous faire de nouveau frapper par des groupes structurels", poursuit Thibault de Montbrial.

"Mais vous me posez la question de savoir si les événements de ce week-end ont fait monter d'un cran", le risque terroriste en France. "En réalité, l'attaque a fait monter de plusieurs crans le risque" de menace sur notre sol, s'alarme-t-il, alors que Gérald Darmanin a affirmé qu'il y avait eu "plus d'une centaine d'actes antisémites" en France depuis l'attaque, allant de tags à des insultes contre la communauté juive.