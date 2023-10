L'attaque du Hamas, «symbole de la barbarie», est «un crime contre l'humanité», déclare Gérard Larcher

Au cinquième jour de l'attaque surprise lancée par le Hamas contre Israël, l'armée israélienne découvre de nouveaux massacres perpétrés par le mouvement islamiste palestinien. Des femmes, des enfants, des bébés et des personnes âgées ont été brutalement massacrés dans le kibboutz de Kfar Aza et de Beeri, villages proches de la bande de Gaza. Selon le président du Sénat, Gérard Larcher, invité de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi, ces "crimes intolérables et inacceptables rappellent les périodes les plus dramatiques touchant la communauté juive".

"Une forme de barbarie, de haine, de destruction des valeurs"

"C'est un crime contre l'humanité. Assassiner en pleine nuit des gens qui dorment, des gens qui se reposent, des jeunes qui font la fête, ça nous rappelle le Bataclan, des enfants, les prendre en otage, tout ça... C'est le symbole d'une forme de barbarie, de haine, de destruction des valeurs qui ont construit progressivement notre humanité et que les démocraties tentent de défendre", a déclaré Gérard Larcher qui appelle à "ne jamais céder".

Selon le statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) définissant les crimes contre l’humanité, "on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : meurtre, extermination, réduction en esclavage, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, torture, viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, persécution d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, disparition forcée de personnes, crime d'apartheid, autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale".

"Israël est en état de légitime défense"

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a qualifié l'offensive lancée par le Hamas de "sauvagerie jamais vue depuis la Shoah", promettant que son pays allait "vaincre avec de la force, énormément de force". Depuis, Israël a repris en partie le contrôle de sa frontière avec la bande de Gaza, placée en état de siège et a bombardé à plusieurs reprises l'enclave palestinienne. D'après le président du Sénat, "Israël est en état de légitime défense".

"Israël doit protéger les siens et doit faire tomber ce mouvement terroriste islamiste criminel qu'est le Hamas", a-t-il tranché. "Le Hamas a la volonté de détruire Israël et de chasser les Juifs d'Israël. Le Hamas sont les héritiers de ceux qui n'ont jamais accepté la décision de l'Organisation des Nations Unies de 1948", a poursuivi Gérard Larcher au micro d'Europe 1-CNews, faisant référence à la date de création de l'État d’Israël par l'ONU.

L'armée israélienne a frappé la Syrie et le sud du Liban en riposte à des tirs de roquettes. L'Iran est aussi pointé du doigt pour avoir probablement aidé cette attaque massive du mouvement palestinien sur Israël. "Le Hamas a des complices qui les arment, qui les financent et qui les soutiennent. Si la communauté internationale, si elle est encore en capacité de réagir, doit dire les choses", a-t-il conclu regrettant le manque de voix et de force des Nations Unies.