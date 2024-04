Laïcité, antisémitisme : «Jean-Luc Mélenchon, c'est du clientélisme électoral», accuse Malika Sorel

La France insoumise plongée dans une nouvelle polémique. Après l'interdiction d'une réunion sur la question de la Palestine dans une université de Lille jeudi, Jean-Luc Mélenchon a finalement organisé à la hâte une réunion sur une petite place lilloise, en plein air. Le lendemain, le leader de La France insoumise a qualifié d'"accusation islamophobe tout à fait gratuite" le propos du Premier ministre Gabriel Attal qui avait dénoncé lors d'une prise de parole à Viry-Châtillon "un entrisme islamiste" prônant "les préceptes de la charia, notamment dans nos écoles".

"Dérive d'une partie de l'élite politique"

L'islamophobie, son principal combat ? C'est ce que laisse entendre Malika Sorel, numéro 2 sur la liste Rassemblement national aux élections européennes, au micro de Sonia Mabrouk. Invitée du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Échos, la candidate dénonce la "dérive" de l'homme politique.

"Mélenchon était l'un des plus grands et les plus fervents laïques, et il illustre à la perfection la dérive d'une partie de l'élite politique : le clientélisme politique. Pour moi, c'est du clientélisme électoral et c'est ce clientélisme-là qui a nourri le communautarisme et le séparatisme", accuse-t-elle ce dimanche.

"Propos génocidaires"

"J'avais dit que je souhaitais sanctuariser la liberté d'expression mais j'avais rajouté que la liberté d'expression avait une borne : si vos propos appellent à vous en prendre physiquement aux individus ou aux biens. Là, dans quel cadre sommes-nous ? Nous ne sommes pas du tout dans le cadre d'une liberté d'expression", détaille l'essayiste, dénonçant le message des affiches de la réunion de jeudi, prévue à l'origine à l'Université de Lille, "niant l'État d'Israël".

"Est-ce qu'une démocratie peut autoriser des propos génocidaires ? Moi je pense que non. Donc là, eux, ils affichent la couleur", conclut Malika Sorel.