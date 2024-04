Paris : la marche contre le racisme et l’islamophobie jugée «ultra-sensible» selon le renseignement

C’est une manifestation sous haute sécurité qui a lieu ce dimanche dans les rues de la capitale. La marche dite "contre le racisme, l’islamophobie et pour la défense des minorités" est jugée ultra-sensible, selon une note du renseignement qu’Europe 1 s’est procurée. Au départ de Barbès à 14 heures, le défilé doit se terminer place de la République. Une marche, un temps annulé par la préfecture face au risque de trouble à l'ordre public, finalement autorisé après une décision de justice.

Mouvements pro-palestiniens et black blocs à l'appel

Cette marche sera donc surveillée de près par les autorités, notamment à cause de ses organisateurs. Celle-ci a été initiée par les mouvements indigénistes pro-palestiniens et par la France Insoumise, en pleine période de tensions au Proche-Orient. Une dizaine de milliers de manifestants sont attendus, selon les estimations de la préfecture de police et parmi eux, une centaine de black blocs habitués à l'ultra violence contre les forces de l'ordre.

Sur le parcours, plusieurs magasins risquent d'être pris pour cible par les militants pro-palestiniens comme Carrefour ou McDonald's, deux enseignes qu'ils accusent de complicité avec Israël. Autre inquiétude lors de cette manifestation : le concert des rappeurs Médine et Tunisiano, place de la République à 18 heures. Des artistes très populaires auprès de la jeunesse des quartiers sensibles, mais capables de prononcer des propos antisémites. Selon la note des renseignements qu'Europe 1 a pu consulter, pour faire face à ses inquiétudes, une forte présence policière est prévue tout au long de la journée.