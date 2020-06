"La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire" prévient Macron

Emmanuel Macron appelle à "l'unité autour de notre République". Lors de son allocution dimanche soir, Emmanuel Macron a évoqué le climat actuel et fait références aux diverses manifestations anti-racistes et mobilisations qui ont suivi la mort de George Floyd. Il a dénoncé des divisions et évoqué les questions de racisme.

"Nous sommes une nation ou chacun quelque soit ses origines ou sa religion doit trouver sa place. Est-ce le cas partout et pour tout le monde ? Non."Le président a également annoncé que des nouvelles mesures seraient prises. "Nous serons intraitables face au racisme l'antisémitisme et aux discriminations et de nouvelles décisions fortes pour l'égalité des chances seront prises.

"Nous devons plutôt regarder ensemble toute notre histoire".

"Mais ce combat est dévoyé lorsqu'il se transforme en communautarisme, en réécriture haineuse ou fausse du passé. Ce combat est inacceptable lorsqu'il est récupéré par les séparatistes" a dénoncé Emmanuel Macron. La France "ne déboulonnera pas de statues", a déclaré le chef de l'Etat lors d'une intervention télévisée, alors que l'ancien premier ministre et actuel président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, Jean-Marc Ayrault, a demandé de rebaptiser une salle Colbert à l'Assemblée nationale ainsi qu'un bâtiment de Bercy portant le nom du ministre à l'initiative en 1685 du Code noir.

""La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire, elle n’oubliera aucune de ses œuvres" a-t-il aussi prévenu."Nous devons plutôt lucidement regarder ensemble toute notre histoire, toutes nos mémoires, notre rapport à l'Afrique en particulier pour bâtir un présent et un avenir possible". Il souhaite absolument éviter de "revisiter ou de nier ce que nous sommes".

