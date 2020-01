"La population qui vit à Paris est composée à 80% de classes moyennes et de catégories populaires", selon Anne Hidalgo

Le prix de l’immobiliser s’envole à Paris et certaines familles doivent quitter la capitale. Pourtant Anne Hidalgo, maire de Paris et candidate à sa réélection, souligne dans le Grand rendez-vous, l'effort réalisé tout au long de son mandat pour maintenir dans Paris les classes moyennes. "Avec mon adjoint au logement, Ian Brossat, nous avons investi trois milliards sur le logement social et intermédiaire", rappelle l'élue. Elle détaille ses mesures pour améliorer l'accès au logement.

80% de classes moyennes et populaires

"La population qui vit à Paris est composée de 80% de classes moyennes et catégories populaires", révèle Anne Hidalgo. "J’ai fait faire sur la base d'une étude de l'OCDE sur le décrochage des classes moyennes, une extrapolation sur la ville par l'atelier parisien qui me donne ces chiffres. Ils seront publics et publiés cette semaine.", annonce l'édile.

"Pourquoi on arrive à maintenir une population de classes moyennes et populaires ? Car nous avons fait un effort sur le logement social et intermédiaire", souligne Anne Hidalgo qui avance un autre chiffre. "Ces dix dernières années, la proportion de la classe moyenne accédant à un logement intermédiaire ou social a augmenté de plus de 7%".

Mesures contre Airbnb

Les prix de l'immobilier sont pourtant en pleine flambée : 10.000 euros le mètres carrés, 30 euros en location. "Avec toute mon équipe, nous nous sommes battus pour l'encadrement des loyers", soutient Anne Hidalgo. "Il faut du temps pour voir l'efficacité de ces mesures." Autre cheval de bataille pour agir sur le marché privé : la lutte contre Airbnb et les plateformes de locations saisonnières. Sur les 60.000 logements du marché privé, la maire sortante estime à 34.000 le nombre de biens sur Airbnb et autres. Quant aux logements restants, il s'agirait de résidences secondaires et de logements vacants.

"Je ne suis pas contre que les Parisiens puissent louer leurs chambres, leurs appartements pour mettre un peu de beurre dans les épinards", souligne Anne Hidalgo. "Mais je ne suis pas pour qu'à échelle industrielle, on se mette à transformer la ville et à pourrir la vie de beaucoup de Parisiens." La maire sortante veut organiser un référendum d'ici l'été prochain, en cas de réélection, pour demander aux parisiens leur avis sur un encadrement des durées de location. "Je pense qu'une proposition autour de trente jours de location peut être largement suffisante."

La maire sortante ambitionne également de créer une société immobilière associant fonds publics et secteurs privés pour fabriquer des logements en location à des prix inférieurs pour la classe moyenne. "Je sais que les grandes institutions financières auront envie de venir", se réjouit Anne Hidalgo.