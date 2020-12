La popularité de Macron et Castex en baisse, selon un sondage

Les popularités d'Emmanuel Macron et Jean Castex ont accusé en décembre une baisse et s'établissent à 38% pour le chef de l'Etat (-3 points en un mois) et 37% pour son Premier ministre (-2 points), selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche.

Le président de la République compte 60% de "mécontents" (+3 points) de son action, une progression similaire en ce qui concerne le chef du gouvernement (59%).

Macron plus populaire qu'Hollande au même stade de son mandat

La popularité d'Emmanuel Macron, à ce stade de son mandat, est supérieure à celle de ses prédécesseurs immédiats Nicolas Sarkozy (31%) et François Hollande (27%), selon cette étude.

Sondage réalisé du 9 au 17 décembre auprès de 1.936 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas et par internet. Marge d'erreur entre 1 et 2,2 points.