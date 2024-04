La mairie de Paris fustige les «ballons d'essais» de réformes à l'approche des JO

Le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, a fustigé vendredi "les ballons d'essais" lancés par le gouvernement sur l'assurance chômage ou la fonction publique alors que "le pays a besoin d'être mobilisé pour la bonne organisation des JO" qui vont se tenir dans trois mois. "Peut-être il serait utile que le gouvernement évite juste à l'approche des JO de lancer des 'sondes' sur telle ou telle réforme avec le potentiel anxiogène que cela peut générer", a-t-il déclaré, citant l'assurance chômage ou la question d'une réforme de la fonction publique.

"Je ne suis pas sûr que dans un moment où le pays a besoin d'être mobilisé pour la bonne organisation des JO il soit judicieux de faire des ballons d'essais dans tous les sens sur les réformes dont a besoin notre pays", a-t-il ajouté, interrogé au cours d'une conférence de presse sur les préavis de grève déposés notamment par la CGT. Ces préavis couvriront notamment la période des Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août-8 septembre).

"Il est temps de préparer la fête dans les esprits"

"On sent, après des mois d'interrogations, d'inquiétudes (...) qu'est en train de s'engager une phase de 'JO mania'", a-t-il assuré. "Il est temps de préparer la fête dans les esprits", a renchéri l'adjoint aux JO et au sport, Pierre Rabadan qui affirme que les Parisiens se montrent plus enthousiastes dans les réunions "depuis un mois et demi".

"On est parfaitement dans les temps de la préparation", a-t-il par ailleurs indiqué Emmanuel Grégoire. La maire de Paris Anne Hidalgo se rendra mardi à Olympie en Grèce pour l'allumage de la flamme olympique qui arrivera sur le territoire français le 8 mai à Marseille.

Le gouvernement a annoncé en mars une nouvelle réforme de l'assurance chômage dès cette année, visant à restreindre les conditions d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Par ailleurs, il a durci son discours sur le temps de travail et les licenciements dans la fonction publique, une inflexion applaudie par le Medef mais décriée par les syndicats.