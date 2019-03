La France "s'installe doucement dans un régime autoritaire", dénonce Éric Coquerel (LFI)

INTERVIEW

La France est frappée par une "politique toujours plus répressive", selon Éric Coquerel. Le député La France insoumise de Seine-Saint-Denis, invité vendredi de la matinale de Nikos Aliagas, a indiqué qu'"on s'installe doucement dans un régime autoritaire".

"Propagande permanente". "Partout ailleurs, on condamne l'utilisation des LBD, des grenades de désencerclement. Ailleurs en Europe, on n'utilise pas ces armes", a comparé le parlementaire insoumis. "On vote des lois liberticides", a-t-il aussi appuyé en référence à la loi anti-casseurs, avec des "arrestations préventives" et une "propagande permanente avec des mots durs sur les manifestations".

Utilisation "disproportionnée" de certaines armes. La France est-elle devenue plus autoritaire que des régimes comme l'Algérie, où des manifestants dénoncent le maintien au pouvoir du clan Bouteflika ? "Allez dire ça aux dizaines de personnes qui ont sont amputés à vie parce qu'ils ont perdu un oeil ou une main. Il y a des armes utilisées dans les manifestations de manière totalement disproportionnées par rapport au danger humain encouru", a affirmé le député LFI.