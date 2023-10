La France et la Suisse veulent mieux lutter ensemble contre la migration illégale

La France et la Suisse ont annoncé vendredi leur intention de lutter plus efficacement contre l'immigration irrégulière, le pays alpin devenant un point de passage de plus en plus prisé.

La déclaration d'intention - signée symboliquement au poste frontière de Moillesulaz entre la Haute-Savoie et le canton de Genève - par le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre suisse de la Justice Élisabeth Baume-Schneider, prévoit entre autre de renforcer l'échange d'informations et la coopération entre forces de l'ordre des deux pays, mais aussi de coordonner les opérations de renvoi des immigrés irréguliers dans leur pays d'origine.

Renforcer les patrouilles communes des forces de l'ordre des deux pays

"Notre travail en commun, c'est de ne pas embêter les transfrontaliers tout en étant très durs contre l'immigration irrégulière qui, en Suisse comme en France, est un problème", a affirmé le ministre français, insistant sur le fait de ne pas gêner le quotidien des dizaines de milliers de personnes qui traversent la frontière chaque jour pour travailler. L'immigration irrégulière est "un problème pour les personnes qui sont exploitées par les passeurs et un problème pour nos opinions publiques qui ne comprennent pas pourquoi nous ne luttons pas davantage contre cette immigration irrégulière", a souligné Gérald Darmanin.

Élisabeth Baume-Schneider a rappelé pour sa part que "les personnes qui ont besoin de protection doivent la recevoir", mais, a-t-elle ajouté, "celles qui n'en ont pas besoin, qui ne répondent pas aux critères, ne peuvent pas rester." La déclaration d'intention prévoit en particulier de renforcer les patrouilles communes des forces de l'ordre des deux pays, notamment à bord des trains frontaliers. Elle doit aussi permettre d'expérimenter des patrouilles mixtes spécialisées dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Ces patrouilles seront coordonnées également avec l'Allemagne, selon une coopération tripartite.

La France et la Suisse souhaitent aussi accentuer la coopération en matière de retour des immigrants irréguliers dans leur pays. Gérald Darmanin a cité en exemple un renvoi en commun vers la Géorgie le 10 octobre. Les deux responsables ont aussi insisté sur leur convergence de vues concernant la réforme du régime d'asile européen commun ou d'un amendement des dispositions du code frontières Schengen. Avant la France, la Suisse avait déjà conclu des plans d'action similaires en 2022 avec l'Autriche et l'Allemagne. "Ces deux plans fonctionnent très bien", a relevé Élisabeth Baume-Schneider.