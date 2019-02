Le principe de séparation des pouvoirs a été "scrupuleusement respecté", affirment jeudi le président et les co-rapporteurs de la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla, après les critiques de l'exécutif. Philippe Bas (LR), Muriel Jourda (LR) et Jean-Pierre Sueur (PS) rappellent dans un communiqué "leur profond attachement au principe de séparation des pouvoirs" et soulignent que "la mission fondamentale du Parlement dans ses pouvoirs de contrôle" doit être "pleinement respectée".

"Il importe aussi, pour la maturité de la démocratie, que la mission fondamentale du Parlement dans ses pouvoirs de contrôle soit pleinement respectée", soulignent-ils, au lendemain de la publication de leur rapport qui pointe une série de "dysfonctionnements majeurs au sein des services de l'État".

Édouard Philippe dénonce les conclusions des sénateurs. Jeudi matin, le Premier ministre a vivement attaqué les conclusions "incompréhensibles" et "injustes" de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla, estimant que celle-ci s'était livrée selon lui à "une appréciation très politique". Philippe Bas, Jean-Pierre Sueur et Muriel Jourda ont coupé court à la polémique : "Le président de la commission et les deux corapporteurs ne commentent pas les commentaires".