Législatives : «Jean-Luc Mélenchon peut faire de l'Assemblée un gigantesque squat»

Au premier tour des élections législatives dimanche dernier, Ensemble! et la Nupes sont arrivés en tête des suffrages. Des résultats commentés par Jordan Bardella sur Europe 1, à quelques jours du second tour. Pour le président du Rassemblement National, cela représente un risque. Selon lui, Jean-Luc Mélenchon peut en effet transformer l'hémicycle en "squat".

Mélenchon, "un Macron pressé"

"Jean-Luc Mélenchon n'a peut-être pas la possibilité d'être Premier ministre mais il peut faire de l'Assemblée nationale un gigantesque squat, une ZAD, avec derrière lui, toutes les idéologies les plus dangereuses pour la France et la République française", a estimé Jordan Bardella au micro de Dimitri Pavlenko mercredi.

Le bras droit de Marine Le Pen a également estimé que Jean-Luc Mélenchon "est un Macron pressé". "Jean-Luc Mélenchon nous explique que la police tue. Emmanuel Macron nous parle de violences policières comme la gauche et l'extrême-gauche. Emmanuel Macron accueille des centaines de milliers de personnes chaque année dans notre pays et Jean-Luc Mélenchon veut régulariser tout le monde", a-t-il poursuivi avant de conclure. "Tous deux appartiennent au camp que j'appelle les 'déconstructeurs'. Des gens qui veulent déconstruire notre identité nationale et nos modes de vie."