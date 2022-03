Jean Lassalle se sent considéré comme «un candidat de merde» par les chaînes qui ne l'invitent pas à s'exprimer

Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques et candidat Résistons! à l'élection présidentielle, souhaite "rassembler la France" et faire des campagnes sa grande cause nationale. Face aux instituts de sondage qui le crédite seulement de 2,5% d'intentions de vote, il l'affirme, il "éprouve un profond mépris" à leur égard. "Je connais d'ailleurs leurs propriétaires qui ne valent pas mieux qu'eux", a-t-il lancé au micro de Jean-Pierre Elkabbach samedi matin.

"Je ne regarderai plus jamais de ma vie TF1"

Fréquemment décrit comme un "homme de la ruralité", Jean Lassalle s'est élancé mercredi de ses Pyrénées natales pour un tour du pays en autobus avec comme slogan inscrit en grosses lettres blanches "La France authentique". Pourtant, il ne fera pas partie des huit des douze candidats à l'élection présidentielle, dont le président sortant Emmanuel Macron, qui participeront lundi soir sur TF1 à une grande soirée politique, consacrée à la guerre en Ukraine. Les candidats ne seront toutefois pas réunis pour débattre, a précisé la chaîne vendredi.

"Il y a un profond mépris dans cette décision, un mépris de classe", a-t-il soufflé. Le député des Pyrénées-Atlantiques affirme se sentir considéré comme "un candidat de merde et inutile", "comme s'il pouvait y avoir en France des candidats réels et des candidats de merde dont on n'a pas besoin", a-t-il poursuivi.