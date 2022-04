«Je ne sais pas si Marine Le Pen peut gagner», affirme Marion Maréchal

INTERVIEW

Pour le duel du second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron affronte Marine Le Pen. Éric Zemmour a recueilli 7% des votes, arrivant à la quatrième position. Invitée de la matinale d'Europe 1 ce lundi, Marion Maréchal a réagi aux résultats du premier tour et a livré ses pronostics concernant les résultats le soir du 24 avril. "Je ne sais pas si Marine Le Pen peut gagner", a estimé Marion Maréchal.

"Si je m'en tiens aux sondages, (…) il y a semble-t-il une chance", a admis l'ancienne membre du Rassemblement national et nièce de Marine Le Pen. "Je pense que pour ça, il faut des conditions de rassemblement à l'entre-deux-tours. Ça ne peux pas passer que par un dialogue avec la gauche populaire et souverainiste, mais aussi par des alliés, des coalitions et des alliances."

"Il y a un dialogue possible"

Dimanche soir, Éric Zemmour a appelé les partisans de Reconquête! à voter pour Marine Le Pen au second tour. Une coalition qui peut voir le jour, à une condition : "Ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi de la volonté de Marine Le Pen", a souligné l'ancienne députée du Vaucluse. "Je continue à croire qu'il y a un dialogue possible."

Se rallier à Emmanuel Macron ? Elle le refuse. "Je ne crois pas que Emmanuel Macron incarne la droite. Sauf si considérer que la droite de résume à l'économie et je ne pense pas que le programme économique d'Emmanuel Macron résume la philosophie économique de la droite."

Elle a toutefois tenu à réitérer son soutien à Éric Zemmour en déclarant : "J'essaye de dire ce que je pense. Je crois sincèrement que Reconquête! peut encore transformer la vie politique sur le moyen et long terme, si on n'y est pas parvenu à court terme."