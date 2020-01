Jean-Claude Gaudin adresse ses derniers vœux à la presse : "Après tout ce que j'ai supporté, tout à coup, plus rien"

INTERVIEW

"Ma vie c'est la politique, vous savez bien que je n'en ai pas beaucoup d'autres", a lancé Jean-Claude Gaudin, lundi, à l'occasion de ses derniers vœux à la presse. Après 25 ans de fonction, il a déclaré une dernière fois son dévouement et son amour pour cette ville. "Quand je suis entré au conseil municipal de Marseille en 1965, ça a été le plus beau jour de ma vie", a affirmé le maire. "Vous le trouverez dans mes mémoires".

"Il y aura sans doute un choc"

"Oui, j'ai eu tout le reste, j'ai été député, j'ai été sénateur, j'ai même été ministre. Bien sûr que j'étais fier de monter les marches de l'Elysée pour aller au Salon Murat", confie le maire de Marseille. "Mais ce n'est pas cela qui m'a impressionné le plus. Ce qui m'a impressionné, c'est quand à 25 ans, je me suis assis à côté du maire de Marseille. Et chaque fois que j'ai eu une fonction à Paris, ça a été avec un seul objectif : savoir ce que je peux ramener à Marseille, ce que je peux faire pour Marseille", assure le maire devant la presse.

Âgé de 80 ans, il dit s'inquiéter pour le reste de sa vie : "Oui je suis toujours en forme, oui j'aurais pu continuer, oui je suis un peu inquiet sur ce que je vais faire après", explique l'élu Les Républicains. "Après tout ce que j'ai fait et supporté, tout à coup, plus rien : il y aura sans doute un choc", s'inquiète Jean-Claude Gaudin.