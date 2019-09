Jacques Chirac, itinéraire d'une icône swag

Quand on tape "Jacques Chirac" sur Facebook ou Snapchat, on tombe sur des photos mythiques : celle où il enjambe un portillon de métro, un portrait de lui avec un couronne de fleurs à Nouméa, lui dans un avion les pieds sur les sièges...

L'ancien président, du moment où il a quitté l'Élysée, et d'autant plus depuis son décès, jeudi, s'est mué de chef de l'État critiqué à icône cool. Aujourd'hui, Internet regorge de gifs de lui les bras en l'air, la clope au bec ou croquant une pomme.

Une image "swag" entièrement façonnée par Internet...et les Guignols

Ce personnage a été largement influencé par sa marionnette des Guignols. "Celle où il saute le portique du métro, c'est ma préférée parce que c'est un peu ironique par rapport aux contrôleurs", estime une jeune fille. "Ça le dépolitise, on dirait que c'était un monsieur Tout-le-monde avec qui on peut rigoler." Loin de la solennité de la plus haute fonction, Jacques Chirac a une autre image, "swag", c'est-à-dire cool et fun, entièrement façonnée par Internet.

"De ce que j'ai pu voir sur les réseaux en tout cas, c'est quelqu'un d'assez drôle", note un jeune homme. "On le voit parfois, il est posé, il fume sa clope. Très jeune aussi, avec des vêtements à l’ancienne. Franchement, c'était sympa". Ces images célèbres se déclinent sur des t-shirts, des mugs, des tote-bags et des magnets à coller sur la porte de son réfrigérateur.

Sur Instagram, le compte "Fuck Yeah Jacques Chirac" comptait vendredi plus de 19 000 abonnés.

"Il représente presque un personnage de fiction"

Pour Joe Hume, spécialiste de la pop culture, "Chirac s'est démocratisé ces dernières années, vraiment, quand Twitter a commencé à devenir le terrain de jeu, non plus seulement des journalistes mais aussi des personnalités d'Internet, des influenceurs, qui sont issus d’une génération un peu plus jeune. Parfois une génération qui n'a même pas vécu la présidence de Chirac, pour qui il représente un peu un personnage presque de fiction".

Au-delà des photos et des gifs, Jacques Chirac a aussi été parodié en musique, notamment dans une version samba qui fait fureur.

Le collectif musical électro Bon Entendeur, passé maître dans l'art de la "mixtape", compilation en l'occurrence de remix électro et d'extraits d'interview, a également consacré l'une de ses playlists à Jacques Chirac.