Interview d'Emmanuel Macron : les premières réactions de l'opposition

Ce jeudi, Emmanuel Macron a participé à la traditionnelle interview du 14-Juillet et est revenu sur de nombreux sujets d'actualité, qui touchent le début de son quinquennat. Une interview qui n'a pas manqué de faire réagir l'ensemble des partis politiques et de nombreux membres de l'opposition, qui se sont notamment exprimé via leurs réseaux sociaux.

"Le Président prépare les Français à de nouvelles difficultés", selon Fabien Roussel

Olivier Faure, Premier secrétaire du parti socialiste, a réagit sur Twitter: "J'ai vainement essayé de saisir toutes les occasions de compromis avec Emmanuel Macron. Salaires, assurance chômage, retraites, Uberisation du travail, taxe sur les superprofits : son cap est clair. Sa main tendue ne nous concerne pas."

Fabien Roussel, député et secrétaire national du Parti communiste français, s'est également exprimé sur Twitter : "Crise énergétique et alimentaire : le Président prépare les Français à de nouvelles difficultés. Il faut surtout restaurer notre souveraineté et s'attaquer à la spéculation ! Investir et investir pour retrouver notre indépendance, protéger la nation et les Français".

Salaire, retraite, financement de l’économie :



Macron choisi encore le travailler PLUS, payé au lance pierre.



Julien Bayou, député et secrétaire national d'EELV, a partagé via son compte Twitter : "Grande prouesse d'Emmanuel Macron capable de discourir sur les difficultés de recrutement dans les métiers en tension sans dire un mot sur l'obligation d'augmentation des salaires et d'améliorer les mauvaises conditions de travail".

Emmanuel #Macron appelle à la sobriété mais fait reposer cet effort sur la responsabilité individuelle.

L'enjeu: changer le modèle et sortir de cette addiction aux énergies fossiles.

"Il est obtus, têtu, ne changera jamais", selon Laurent Jacobelli

Alexis Corbière, député La France insoumise, s'est quant à lui exprimé sur BFMTV : "Sur les retraites, il maintient le cap, malgré le fait qu'il n'a pas de majorité à l'assemblée. Il n'a pas compris que s'il n'a pas de majorité, c'est lié à son projet sur les retraites. Il veut bâtir des compromis, mais sur sa feuille de route, ce qui me semble impossible. On n'a pas été élus pour ça". "C'est vous M. Macron qui êtes baroque de ne pas entendre".

Olivier Marleix, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée national, sur Twitter : "Non, Emmanuel Macron le vote de la représentation nationale n'est jamais un 'coup de chaud nocturne'. C'est la voix des Français dans leur diversité. Apprenez à l'entendre, apprenez ce 'respect de chacun' auquel vous invitez. C'est la condition de la réussite pour la France".

Laurent Jacobelli, député Rassemblement National, a réagit sur BFMTV : "Ceux qui pensait que Emmanuel Macron pouvait changer se sont trompés. Il est obtus, têtu, il ne changera jamais. Il continue sa volonté de casse sociale, avec la réforme des indemnités chômage et la reforme des retraites, et une politique d'austérité". "C'est un président de la république hors sol qui n'a rien compris"

Nicolas Dupont-Aignan, député et président de Debout la France, sur Twitter : "Interview totalement surréaliste d'un Emmanuel #Macron bavard et dépassé ! Comment les Français pourront-ils supporter cela encore 5 ans ?"