Interdiction de l'abaya à l'école : la rentrée «va bien se passer», estime François Bayrou

"Nous ne laisserons rien passer". Lors de son déplacement à Orange dans le Vaucluse pour vanter sa réforme du lycée professionnel, le chef de l'État Emmanuel Macron a fait un point sur l'interdiction de l'abaya et du qamis à l'école.

Ces robes larges sont désormais jugées par le gouvernement comme des vêtements à caractère religieux, et sont donc interdits dans l'enceinte des établissements scolaires publics, où le principe de neutralité religieuse liée à la laïcité s'applique. De nombreuses questions se posent à la veille de la rentrée scolaire, notamment pour savoir s'il saura possible ou non de réussir à interdire toute personne se présentant à l'entrée d'un établissement vêtue d'un abaya ou d'un qamis.

"Il peut y avoir des incidents ici ou là"

"Je pense que ça (la rentrée) va bien se passer", juge sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 le Haut-commissaire au Plan, François Bayrou. "Il faut comprendre que le nombre de ces vêtements, aujourd'hui, est inférieur de moitié du nombre de voiles dans les établissements dans mes temps lointains au ministère de l'Éducation nationale (de 1993 à 1997 ndlr)", poursuit-il. "Nous avons réussi à cette époque-là, en prenant des médiatrices, par les règlements des établissements. Donc j'espère que ce sera le cas aujourd'hui".

"Je ne suis pas certain que le port de ces vêtements soit si profondément enraciné que cela dans ces communautés", ajoute le maire de Pau. "Il peut y avoir des incidents ici où là, je pense que l'immense majorité des familles est acquise à l'idée que l'école est trop précieuse pour qu'on aille perturber la scolarité des élèves", conclut-il.