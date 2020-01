"Insulte à la religion" : Eric Ciotti dénonce les propos "terrifiants" de Nicole Belloubet

INTERVIEW

"L'insulte à la religion c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience, c'est grave", déclarait, mercredi matin, la ministre de la Justice sur Europe 1. Une déclaration qui n'a pas manqué de susciter la polémique toute la journée, et de choquer Éric Ciotti qui juge ces propos "terrifiants".

"Ça veut dire qu'en France, une jeune fille peut être menacée de mort, poursuivie par une haine indicible, et que la République, non seulement ne l'a protège pas, mais la poursuit !" fustige au micro du "Grand journal du soir" Éric Ciotti en faisant référence à l'enquête pour "provocation à la haine raciale" à l'encontre de la jeune fille. Le député LR des Alpes-Maritimes fait même la comparaison entre l'affaire Mila et celle d'Asia Bibi, du nom de la jeune fille pakistanaise qui a été condamnée à mort pour avoir critiqué l'islam.

"On lui réserve le même sort, mais on est en France, dans le pays des droits de l'Homme, de la laïcité, et ce gouvernement est dans une forme de soumission face à ceux qui prônent la haine et qui poursuivent cette jeune fille qui a exprimé avec ses mots, quel qu'ils soient, la liberté de critiquer les religions." Avant de lâcher : "On dirait que la France devient le Pakistan !"

Malgré la réaction de la garde des Sceaux Nicole Belloubet qui a reconnu une expression "maladroite", le député estime qu'"elle ne se rend pas compte qu'elle légitime la haine, qu'elle met en danger cette jeune fille".

>> Plus d'informations à suivre...