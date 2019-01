INFORMATION EUROPE 1 - Européennes : les banques refusent de prêter de l'argent à La France insoumise

INFO EUROPE 1

"On ne prête plus d'argent aux partis politiques." Voilà ce qu'on répondu en substance les banques à La France insoumise, sans aucun examen de son dossier. Pour financer sa campagne des européennes, la formation politique s'y était pourtant pris tôt, dès juillet dernier, en vue du scrutin du 26 mai prochain

"Ça va nous bloquer". "Ça alourdit le travail et surtout ça va nous bloquer", explique un cadre dirigeant du parti. Une seule banque a accepté d'examiner leur demande de prêt, pour un montant de quatre millions d'euros, soit la somme qui peut être remboursée par la Commission des comptes de campagne.

Les militants déjà mis à contribution. Pour l'instant, les Insoumis peuvent compter sur leur dotations publiques mais ils n'ont pas suffisamment de trésorerie avec dix à vingt réunions publiques par semaine. Ils sont obligés de trouver des salles gratuites, de demander aux militants d'héberger les candidats et de faire à manger. "On fait nos radins", ironise une candidate.

Vers un emprunt populaire ? Si la seule banque qui étudie actuellement leur dossier leur dit non, ils pourraient imiter leurs amis espagnols de Podemos et lancer un emprunt populaire en vue de financer la campagne. Ils ont d'ores et déjà sollicité les adhérents et lancé une campagne de dons mais, comme le reconnaît un cadre insoumis, "chez nous, les dons ne vont pas être exponentiels". Ils disent pouvoir récolter de 500.000 à 1 million d'euros au maximum.