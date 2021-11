INFO EUROPE 1 : Éric Zemmour se rend ce soir au Bataclan en hommage aux victimes du 13-Novembre

INFO EUROPE 1

Il y a six ans, la France basculait dans l'horreur. Plusieurs attaques terroristes simultanées touchaient Paris et Saint-Denis, et 130 personnes étaient tuées dont 90 dans la salle de spectacle du Bataclan. En cette journée de commémoration, les personnalités politiques ont rendu hommage aux victimes. Selon les informations du service politique d'Europe 1, le potentiel candidat à la présidentielle Éric Zemmour se rend ce samedi à 20h30 au Bataclan pour se recueillir, en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre.

