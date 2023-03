INFO EUROPE 1 - Après la mort d'un militaire en Guyane, Macron se rend ce vendredi au siège du GIGN

Emmanuel Macron se rendra ce vendredi au siège du GIGN à Versailles-Satory dans les Yvelines pour rendre hommage à Arnaud Blanc, gendarme de l’unité d’élite tué par balle en Guyane lors d'une opération contre l'orpaillage illégal dans la nuit de vendredi à samedi dernier.

Le militaire, âgé de 35 ans et père de deux enfants, était en opération sur le site d'orpaillage de Dorlin, au centre de ce territoire ultramarin, où forces armées et gendarmes mènent des missions régulières contre ce fléau, source de pollution et de violences dans ce territoire ultramarin.

Des grandes opérations de démantèlement régulières

L'armée et la gendarmerie mènent régulièrement de grandes opérations de démantèlement des sites d'orpaillage illégal dans le cadre de la mission Harpie, lancée en 2008 par Nicolas Sarkozy, alors chef de l'Etat. De fin octobre à début décembre 2022, jusqu'à 500 militaires avaient ainsi été mobilisés pendant sept semaines afin de "neutraliser" les principaux sites clandestins d'extraction d'or. Cinquante tonnes de matériel et de denrées diverses, 30.000 litres de carburant, 12 km de tuyaux de chantier, six concasseurs, 90 groupes électrogènes, 37 quads, 15 pirogues et leurs moteurs avaient été saisis, soit un préjudice financier d'environ 4 millions d'euros, selon la préfecture, pour les garimpeiros (terme désignant les orpailleurs brésiliens illégaux en Guyane).