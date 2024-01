INFO EUROPE 1 - Mbappé, Zidane, ou encore Dupont invités aux «vœux olympiques» d'Emmanuel Macron

A six mois des Jeux olympiques, c’est un rendez-vous majeur pour Emmanuel Macron. 2.000 invités, une dizaine de ministres et surtout les plus grandes stars du sport français, seront réunis mardi prochain à l’Insep. Kylian Mbappé, Zinédine Zidane, Antoine Dupont, Marie-George Buffet, Thierry Henry, David Douillet, Tony Parker, Teddy Riner, Nathalie Pechalat, Didier Deschamps, Amélie Mauresmo, Thomas Pesquet, Thierry Marx ou encore Marine Lorphelin ont tous reçu une invitation.

Une cérémonie mardi à 15h30

Le temple du sport français accueillera le lancement de l’épopée olympique française en 2024. À cette occasion, Emmanuel Macron prononcera "ses vœux olympiques" à la Nation et aux sportifs mardi à 15h30. Une cérémonie qui devrait durerdeux heures, avec pour objectif de réunir le pays et soutenir les sportifs français dans leur quête de médaille.