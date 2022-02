INFO EUROPE 1 - Emmanuel Macron a trouvé son futur directeur de cabinet en cas de réélection

INFO EUROPE 1

Emmanuel Macron n’est toujours pas officiellement candidat à l'élection présidentielle , mais un certain nombre d’éléments montrent qu’il anticipe déjà une victoire, le dimanche 24 avril au soir. Le président se projette dans un second quinquennat, au point qu’il a une idée assez claire des personnalités qui constitueront son premier cercle en cas de réélection. Les postes de ses plus proches collaborateurs font l’objet de la plus grande attention de sa part. Selon les informations du service politique d’Europe 1, un préfet d’un grand département a été reçu à l’Élysée ces derniers jours pour ce qui s’apparente à un entretien d’embauche.

Un préfet d’un grand département

Cet entretien a semble-t-il été concluant puisque, toujours selon nos informations, le poste de directeur de cabinet du président a été proposé à ce haut-fonctionnaire, dont le nom reste strictement confidentiel au Palais. Seuls indices : ce préfet a une longue expérience. Il a notamment sillonné huit départements durant sa carrière. En cas de réélection d’Emmanuel Macron, Patrick Strzoda, 70 ans, retraité , mais toujours directeur de cabinet à l’Élysée, laisserait donc son fauteuil.

Ces mouvements silencieux se jouent jusque dans les ministères. Selon plusieurs visiteurs du soir, Emmanuel Macron a déjà en tête de modifier très largement la composition de son potentiel futur gouvernement s’il est réélu. De quoi réveiller les ambitions et attiser les tensions au sein de la macronie, en cette fin de quinquennat.