INFO EUROPE 1 - Congrès RN : Bardella va se rendre à l'enclave espagnole de Ceuta pour dénoncer «le chaos migratoire»

Jordan Bardella est favori, mais il compte bien mettre toute son énergie dans la bataille pour la présidence du Rassemblement national. Pour son premier déplacement, l’eurodéputé se rend en Espagne les 5, 6 et 7 septembre prochains selon les informations d'Europe 1. Tout d’abord à Madrid, pour une rencontre avec le leader du parti nationaliste Vox, Santiago Abascal, allié du RN et devenu troisième force du pays, derrière les socialistes et les conservateurs.

Jordan Bardella veut "montrer que ce chaos migratoire peut être le futur de l’Europe"

Jordan Bardella prendra ensuite la direction de Ceuta, enclave espagnole au Maroc, l’une des portes d’entrées de l’Europe en Afrique sous très forte pression migratoire. Pour l’entourage de l’actuel président par intérim, cette visite "dans une ville en état de siège", vise à "constater le désordre sécuritaire que subit cette ville dans l’indifférence de l’Europe et dans l’indifférence générale". Selon un de ses proches, le candidat veut "montrer que ce chaos migratoire peut être le futur de l’Europe".

Accompagné d’une délégation d’élus du parti Vox, de la vice-présidente de l’Assemblée nationale Hélène Laporte, des députés Edwige Diaz et Thibaut François, Jordan Bardella a prévu de rencontrer les habitants et les acteurs économiques locaux, mais aussi de rendre visite aux garde-frontières européens de Frontex, sur place dans le cadre de la mission Minerva.

Un tour de France des fédérations en préparation

Bien que le natif de Seine-Saint-Denis soit en bonne place pour remporter ce congrès face au maire de Perpignan, Louis Aliot, sa stratégie est bel et bien de mener une véritable campagne de terrain, sans rien laisser au hasard. Mercredi soir, Jordan Bardella réunissait ses soutiens en visio, après avoir publié une lettre adressée aux militants. L’actuel président par intérim prévoit également dans les prochaines semaines un tour de France des fédérations pour aller aux contacts des militants, et un livre est en cours d’écriture.