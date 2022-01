INFO EUROPE 1 : comment Emmanuel Macron est-il en train de financer sa campagne ?

69 jours avant le 1er tour. Si Emmanuel Macron n’est toujours pas officiellement candidat, sa campagne s’accélère. Une vaste opération d’affichage et de tractage a eu lieu ces deux derniers jours, et selon les informations d'Europe 1, les dîners de grands donateurs tournent à plein régime. Un signe de plus pour montrer que sa candidature est imminente.

175.000 euros levés en une soirée

C'est la même recette qu'en 2017. Les marcheurs misent sur les dîners pour récolter des fonds. Rendez-vous le soir, en semaine, dans des appartements privés de la capitale et de l’ouest parisien pour aller chercher l’argent là où il se trouve, c'est-à-dire, chez les riches donateurs.

Selon les informations d'Europe 1, ces dîners se sont multipliés ces dernières semaines, avec la participation de certains ministres et secrétaires d’Etat. Un poids lourd du gouvernement confie ainsi avoir participé à deux dîners, rien que la semaine dernière.

Des rendez-vous nocturnes

Un autre revendique fièrement d’avoir levé 175.000 euros en une soirée. Il faut dire que le cérémonial de ces rendez-vous nocturnes est bien huilé. Ils sont le plus souvent organisés sous la houlette d’un certain Christian Dargnat. Inconnu du grand public, cet ancien banquier d’affaires était déjà l’artisan de la levée de fonds du candidat Emmanuel Macron il y a 5 ans.

Les riches donateurs souhaitant soutenir le président sortant n’hésitent pas à sortir leur carnet de chèques, jusqu’au seuil maximal autorisé : 7.500 euros par personne pour le parti, plus 4.600 euros pour le candidat.