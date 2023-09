Prix de l'électricité : Nicolas Dupont-Aignan accuse Bruno Le Maire de «haute trahison»

Face à la hausse des prix de l'alimentation, de l'énergie et des carburants, une question demeure : à qui profite la crise ? Invité de La Grande interview Europe 1-CNews jeudi, Xavier Bertrand président du conseil régional des Hauts-de-France accusait "l'État de s'enrichir sur le dos des Français" et le ministre de l'Économie de "récolter un pactole". Pour Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout La France et député de l'Essonne, invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1/CNews/Les Echos ce dimanche, Xavier Bertrand "a raison" et va plus loin en accusant Bruno Le Maire "de haute trahison".

"Le pouvoir est totalement inconscient"

"L'État profite de l'inflation pour éponger ses dettes, réduire son déficit... Ce qui est insupportable aujourd'hui, c'est qu'on est à une cote d'alerte. Un tiers des Français se prive de nourriture, vous avez 10 millions de pauvres qui ne peuvent plus vivre, des étudiants sont au bord du suicide, je crois que le pouvoir est totalement inconscient, vit hors-sol", a déclaré le président de Debout La France ce dimanche avant d'accuser le ministre de l'Économie de "haute trahison".

"Face à l'escroquerie, j'accuse de haute trahison Monsieur Bruno Le Maire. Haute trahison sur le prix de l'électricité, ça fait trop longtemps que ça dure", a-t-il déclaré ce dimanche.

Pour un chef d'État ou un membre du gouvernement, la haute trahison se définit comme l'action volontaire d'agir contre les principes que la Constitution le charge de défendre.

"À un moment, il faut pointer les coupables"

D'après Nicolas Dupont-Aignan, Bruno Le Maire "refuse de donner à la France une compétitivité de son industrie". "C'est scandaleux. J'accuse de haute trahison. Les Français ont le droit de savoir que depuis deux ans on pourrait revenir à une production d'électricité nucléaire ! Nous produisons notre électricité nucléaire, EDF vend à 42 euros le mégawatt, on a l'hydroélectricité, on pourrait faire un prix national autour de 60-80 euros !", a-t-il réitéré.

"À un moment, il faut pointer les coupables. Il y a des domaines où Bruno Le Maire fait ce qu'il peut, mais il y a des domaines, comme l'électricité, où [Bruno Le Maire] ne prend pas de mesure", a-t-il ajouté.

Quatre mesures pour lutter contre l'inflation

Au micro d'Europe 1/CNews, Nicolas Dupont-Aignan a ainsi proposé quatre mesures pour lutter contre l'inflation. "Sur l'essence, je proposerai 30 centimes de moins. [Ensuite] 15 centimes en réduisant de force les marges des distributeurs. Je supprimerai la TVA sur la taxe, ce qui représente 15 centimes. Je ferai baisser la facture d'électricité de tous les Français de moitié en mettant fin au marché européen de l'électricité, et je rétablis un prix unique de l'électricité en France fondé sur le prix de notre électricité nucléaire", a-t-il détaillé.