Immigration : «Quand on vient en France, on s'assimile à la France», explique Eric Woerth

"On veut simplement que vivent en France des gens qui adoptent les modes de vie français et occidentaux." Alors que les débats sur la loi immigration sont au cœur des tensions entre le Sénat et l'Assemblée nationale, Eric Woerth, député Renaissance de l'Oise, revient sur la notion d'intégration sur le plateau du Grand Rendez-vous d'Europe 1/ CNews/ Les Echos ce dimanche. Et il est clair : une personne étrangère arrivant en France doit adopter les mœurs locales.

Il nuance son propos en expliquant que les migrants peuvent bien évidemment avoir, par exemple, une religion qui ne vient pas "des racines chrétiennes de la France" mais qu'ils doivent se fondre dans la masse. "Les grandes religions, elles façonnent aussi les modes de vie. L'histoire façonne des modes de vie. On ne vit pas tout à fait de la même manière", ajoute-t-il.

"On s'assimile à nos valeurs"

"Quand on vient en France, on s'assimile à la France, on s'assimile à nos valeurs", amène Eric Woerth à son propos. Il souligne que chaque personne ne doit pas oublier son histoire et sa culture. Mais selon le député Renaissance, il faut que ces individus partagent "les valeurs de la République".

Et selon lui, ces valeurs sont assez précises : "la liberté, l'égalité, l'égalité homme-femme, la liberté d'expression… "Et j'en passe ! Elles sont extrêmement précises et il faut pouvoir le respecter", souligne-t-il face à Pierre de Vilno. Il explique, qu'en société, les individus forment certes une communauté, mais elle ne domine pas. Il y a des communautés, il y a toujours des groupes, mais c'est l'État et c'est la nation qui domine", conclut-il.