Immigration, majorité pénale... LR présente une vingtaine de mesures pour une justice plus ferme

Alors que le calme revient progressivement en France après presque une semaine d'émeutes, les figures des républicains ont présenté ce jeudi matin une vingtaine de mesures pour une justice plus ferme. Objectif : afficher Les Républicains comme le parti de l'ordre.

Dans le prolongement de leurs deux propositions de loi sur l'immigration déposée fin mai, les Républicains veulent être à l'initiative et montrer qu'ils sont un parti de gouvernement. D'où les propositions dévoilées ou rappelées ce matin, comme sur les restrictions en matière d'immigration, mais aussi l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans ou l'augmentation du nombre de places de prison.

Mettre la pression sur le gouvernement

Rompre avec l'impuissance et l'immobilisme, c'est ce sur quoi Éric Ciotti a appuyé, lui qui appelle désormais à passer à l'action. "Nous proposerons dans nos textes l'accroissement et la diversification de notre capacité carcérale, avec un objectif de 80.000 places de prison à l'horizon 2027. Nous devons aussi quasiment doubler le nombre de nos centres éducatifs fermés. Cela nous permettra de connaître enfin une véritable application des peines et notamment des courtes peines de prison que l'on a inopportune et supprimer", a-t-il expliqué à la presse.

Le président des Républicains appelle aussi à suspendre les allocations familiales pour les parents dont les enfants se rendraient coupables de crimes ou de délits. La droite, qui met la pression sur le gouvernement sur des thèmes régaliens vus chez LR comme l'angle mort d'Emmanuel Macron, et ce, au moment où les discussions sont en cours sur deux textes clés : le projet de loi immigration et la loi de programmation du ministère de la Justice.