Immigration : les propositions de Bertrand et Pécresse sont-elles "réalisables" ?

ANALYSE

C'est devenu un sujet incontournable à droite, où cette thématique infuse particulièrement : l'immigration fait partie de ces éléments au coeur des programmes des candidats à l'investiture des Républicains pour l'élection présidentielle, lors du congrès du 4 décembre. Et chacun des impétrants a détaillé ses propositions sur ces questions, faisant preuve de plus ou moins de fermeté. Sur Europe 1, dans Punchline, le journaliste politique Bruno Jeudy se penche sur ce passage obligé à droite, notamment pour deux des favoris, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse.