Immigration : les chiffres en hausse malgré le discours d'Emmanuel Macron

Il y a les discours et il y a les faits. Malgré les promesses, la France ne parvient pas à résoudre la question de la maîtrise de l'immigration. Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont éloquents. Le nombre de demandeurs d'asile bat des records avec 137.000 dossiers déposés l'an dernier, principalement des ressortissants afghans, bangladais, turcs et géorgiens. Mais il y a bien d'autres enseignements à tirer de ce rapport officiel.

320.000 titres de séjour délivrés

Les titres de séjour ont explosé l'année dernière puisque 320.000 ont été délivrés pour la première fois, c'est 17% de plus en un an. En tête des motifs : les études. Plus de 108.000 étudiants étrangers ont bénéficié de titres de séjour. Vient ensuite l'immigration familiale qui représente 90.000 demandes. Des chiffres stables par rapport à l'an passé. Pour finir, les motifs économiques sont en forte hausse avec plus de 45%. Les régularisations de sans-papiers sont aussi en augmentation avec plus de 34.000 l'année dernière, c'est plus de 8% de plus qu'en 2021.

Dans le même temps, les expulsions du territoire ont elles aussi légèrement augmenté avec plus de 15.000 l'an dernier. En revanche, c'est un tiers de moins qu'en 2019, année de référence. Près de 24.000 expulsions avaient alors été ordonnées.