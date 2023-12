Immigration : Jordan Bardella appelle à «la dissolution» de l'Assemblée après l'échec du gouvernement

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a appelé mardi à "la dissolution de l'Assemblée nationale" au lendemain de l'échec du gouvernement sur son projet de loi immigration qui a ouvert, selon le responsable d'extrême droite, "une crise politique majeure".

"Face à cette crise politique majeure, il faut revenir au peuple. Et l'un des moyens de revenir au peuple, qui est en démocratie le souverain ultime, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale", a déclaré l'eurodéputé sur BFMTV-RMC.

"Le signe d'un pouvoir qui perd pied"

L'Assemblée nationale a rejeté lundi le texte immigration sur lequel le gouvernement cherche à trouver un compromis depuis plus d'un an. Pour Jordan Bardella, "c'est le signe d'un pouvoir qui perd pied, d'un pouvoir qui a perdu toute son autorité et qui ne contrôle plus rien dans notre société".

"La seule voie honorable quand on est confrontée à une crise politique majeure, c'est d'en revenir au peuple", a-t-il développé, jugeant à propos du camp présidentiel qu'"à force d'avoir érigé le 49.3 en méthode de gouvernement, ils ont oublié qu'ils étaient minoritaires".