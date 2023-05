Immigration : «Il n'y a pas de solution qui ne passe pas par la coopération européenne», affirme Clément Beaune

La France fait-elle la leçon aux Italiens ? Pour Gérald Darmanin, la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, "est incapable de régler les problèmes migratoires" de l'Italie, qui connaît des arrivées record par la Méditerranée. Des propos qualifiés d'"inacceptables" par le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani.

"Non, on ne fait pas la leçon aux Italiens. Le ministre de l'Intérieur l'a toujours rappelé : il n'y a pas de solution au sujet migratoire qui ne passe pas par la coopération européenne. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a une tentation de cavalier seul, quel que soit le pays, ça ne fonctionne pas", a déclaré le ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune, invité d'Europe Matin vendredi.

Plus de 42.000 personnes sont arrivées en Italie cette année

L'Italie fait en effet face à une vague migratoire sans précédent. Selon le ministère italien de l'Intérieur, plus de 42.000 personnes sont arrivées par la Méditerranée en Italie cette année contre environ 11.000 sur la même période en 2022, forçant le gouvernement à prendre des dispositions pour faire face à la situation.

L'état d'urgence migratoire a ainsi été décrété à la mi-avril. "Nous avons toujours été et nous sommes au quotidien un partenaire de l'Italie pour faire face ensemble à des difficultés migratoires. Mais il faut rappeler, parce que ce n'est pas anodin, ce qu'est la position de l'extrême droite en Europe sur le sujet migratoire", a poursuivi le ministre au micro d'Europe 1 avant de préciser que la France a toujours été aux côtés de son voisin européen.

"La France a été, depuis 2017, le pays qui a accueilli le plus de personnes en difficulté. À chaque fois qu'un bateau a débarqué parfois sur les côtes italiennes, parfois chez nous, nous avons accueilli des personnes en danger et en difficulté", a-t-il affirmé. "Au quotidien, nos forces de l'ordre, notre ministre de l'Intérieur, travaillent avec l'Italie pour essayer de l'aider et de nous protéger contre les trafics des passeurs qui instrumentalisent la misère", a-t-il conclu.