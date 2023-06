Immigration : «Il n'y a pas de compromis possible avec le gouvernement», explique Manuel Bompard

Alors que le gouvernement a relancé les "concertations" dans l'espoir de présenter en juillet un projet de loi sur l'immigration en France, les différentes formations politiques tentent elles aussi d'avancer sur cette question très sensible. Les Républicains ont annoncé leur intention de déposer d'ici l'été deux propositions de loi. La France insoumise s'est faite elle plus discrète sur le sujet mais Manuel Bompard, coordinateur du parti et député des Bouches-du-Rhône, assure au micro de Sonia Mabrouk "ne pas avoir de problème à parler d'immigration". Invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1/CNews/Les Échos ce dimanche, il a rappelé les positions défendues par LFI.

Une question de souveraineté nationale

"Un consensus avec les propositions qui sont celles de Gérald Darmanin me parait impossible parce que je les combats", lance-t-il, critique. En cause : des propositions qu'il juge tirées des propositions des Républicains, elles-mêmes "reprises sur le programme de Marine Le Pen de la dernière présidentielle". En ce sens, le député ne souhaite par exemple pas revenir sur l'aide médicale d'État, régulièrement mise dans la balance notamment pour les étrangers en situation irrégulière.

La question de l'immigration relève aussi d'une question de souveraineté nationale et sur ce point le coordinateur de la France insoumise souhaite être clair : "Heureusement que non [que le droit européen ne prime pas sur le droit national, mais il me semble que l'on participe à un certain nombre d'accords internationaux ou européens qui permettent de garantir un certain nombre de droits élémentaires et il faut plutôt qu'on se batte pour les protéger plutôt que de les remettre en cause", explique-t-il.

Pour Manuel Bompard, s'il est essentiel de réfléchir aux flux de réfugiés, notamment avec la crise climatique qui est en voie de s'empirer, il faut aussi discuter des enjeux nationaux actuels à savoir : le système de santé, l'inflation et la hausse des salaires.