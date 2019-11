Immigration : Edouard Philippe confirme l’instauration "d’objectifs quantitatifs ou de quotas"

C’est plus une confirmation qu’une information. Après plusieurs jours de débats et de déclarations parfois enflammées, Edouard Philippe a annoncé les 20 mesures souhaitées par le gouvernement pour réguler l’immigration. Les mesures les plus controversées font bel et bien partie du lot. "Nous voulons reprendre le contrôle de notre politique migratoire", a déclaré le Premier ministre lors d'une conférence de presse. "Il faut mettre en place des objectifs quantitatifs ou des quotas - les deux termes me vont - en matière d'immigration professionnelle", a-t-il notamment lancé.

>> Plus d'infos à suivre...