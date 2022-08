Imam Iquioussen : «Il faut être ferme et s’en tenir à l’Etat de droit», estime Manon Aubry

Suite à la polémique autour de la demande d'expulsion de l'imam Hassan Iquioussen, Manon Aubry en appelle à la sagesse. Gérald Darmanin avait annoncé l’expulsion prochaine de ce prédicateur né en France mais de nationalité marocaine. Il est accusé par les autorités françaises d’avoir tenu des propos antisémites, homophobes et "anti-femmes" lors de prêches ou de conférences, tenus il y a près de vingt ans pour certains. Mais, le tribunal administratif a décidé de suspendre son expulsion. Une décision à laquelle Manon Aubry "se tient".

"Darmanin a fait de cette histoire une vulgaire séquence de communication"

"Dans un Etat de droit, quand on tient des propos inqualifiables, un appel à la haine contre le droit des femmes, comme l'a fait cet imam, on doit être condamné par la justice", rappelle la députée de la France insoumise sur Europe 1. "Je le souhaite et j'espère qu'il y aura des procès en la matière", ajoute-t-elle.

Manon Aubry estime qu'il faut être "assez ferme en la matière" et dit regretter que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ait "fait de cette histoire une vulgaire séquence de communication".