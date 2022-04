«Il y aura des gens de toutes tendances» dans le gouvernement si Le Pen gagne, promet Aliot

Dans la dernière ligne droite de la présidentielle, Marine Le Pen et Emmanuel Macron cherchent à attirer des soutiens pour s'assurer d'une victoire au soir du second tour. Si le président sortant accueille celles et ceux qui veulent faire barrage à l'extrême droite, Louis Aliot, soutien de la candidate du Rassemblement national, affirme que son camp est également ouvert aux alliances. En cas de victoire de la députée du Pas-de-Calais dimanche, le maire RN de Perpignan souligne qu'il y aura "évidemment des gens de toutes tendances, y compris des gens de Reconquête, qui participeront à cette nouvelle majorité présidentielle."

Si Louis Aliot fait référence au parti d'Éric Zemmour, il exclue toutefois la présence de l'ex-polémiste, qui avait recueilli 7% des voix au premier tour, dans le potentiel futur gouvernement de Marine Le Pen. "Éric Zemmour a dit qu'il ne demandait rien, et je ne pense pas qu'il ait comme ambition de devenir ministre d'un gouvernement de Marine Le Pen", souligne-t-il aux micros de Sonia Mabrouk et de Mathieu Bock-Côté.

Une alliance "au-delà des clivages politiques"

Louis Aliot rappelle qu'il faut obtenir plus de 50% des voix au second tour pour être élu, ce qui est "au-delà des droites et au-delà des clivages politiques". "Si vous gagnez une élection présidentielle, derrière, vous faites basculer des pans entiers de soutiens qui ne s'étaient même pas exprimés avant le premier tour sur le sujet", espère le maire de Perpignan. Il s'en prend toutefois aux soutiens d'Emmanuel Macron, qui "manquent de patriotisme".

Si le soutien de Marine Le Pen rejette le qualificatif d'extrême droite associé au Rassemblement national, Louis Aliot indique que le parti est "souverainiste". "Il y a une grosse partie de gens de droite, mais il y a aussi une petite partie qui vient de la gauche. C'est un peu ce qui s'était dessiner au moment du référendum de la Constitution européenne" en 2005, détaille le maire de Perpignan.