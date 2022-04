«Il faut réformer nos institutions», affirme le bras droit de Jean Lassalle

Dimanche 10 avril aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle. Parmi les 12 candidats en lice, Jean Lassalle avec son mouvement Résistons !, qui achève sa tournée à travers la France avec son bus de campagne. Parmi les grands axes des propositions du berger, "écouter tous les Français pour porter leur parole au cœur de nos institutions".

Dalila Berbagui est directrice du mouvement politique de Jean Lassalle depuis septembre 2019. Elle dénonce la fatigue démocratique du pays. "Nos institutions sont évidemment à réformer", estime Dalila Berbagui. "Jean Lassalle utilise souvent l'expression que l'Assemblée nationale est devenue un théâtre d'ombres, c'est à dire que tout est déjà décidé dans l'élection présidentielle. Ensuite, on a une majorité présidentielle qui émerge, alors que peut être cette fois ci, ce ne sera pas le cas parce que c'est un contexte très particulier."

Elle estime encore : "Le président sortant n'aura certainement pas une majorité présidentielle, sauf si c'est Jean Lassalle qui est élu. Et ça changerait beaucoup de choses."

Et pour progresser sur le plan démocratique, elle estime que les réformes sont nécessaires. "On a par exemple le référendum d'initiative citoyenne, qui permet aux citoyens de contribuer et participer davantage au débat démocratique et à la vie politique", estime le bras droit de Jean Lassalle. "Il faudrait que le vote blanc soit vraiment reconnu comme étant un suffrage exprimé et non pas seulement comptabilisé."