"Il faut réduire l'usage de la voiture individuelle" : Emmanuel Grégoire défend le Paris 100% vélo

INTERVIEW

A deux mois du premier tour des élections municipales, Anne Hidalgo annonce vouloir repartir pour un deuxième et dernier mandat. La première femme élue maire de Paris fait de l'écologie, et notamment du développement du vélo, son fer de lance. Son premier adjoint et directeur de campagne, également candidat dans le 12ème arrondissement de la capitale, défend sur Europe 1 le programme d'Anne Hidalgo.

"Faire de Paris une ville de référence"

Le premier point abordé par l'invité de Wendy Bouchard : le vélo. "Le 100% vélo consiste à prévoir des espaces pour la circulation du vélo. Un des éléments structurants pour le développement du vélo, c'est d'avoir des infrastructures de confort et de sécurité. Et quand on pratique le vélo à Paris, on sait qu'il y a encore des jonctions, des coutures à finaliser. C'est le plan du prochain mandat : faire de Paris une ville de référence pour la pratique du vélo", affirme Emmanuel Grégoire. "Ce n'est pas une coquetterie", défend-t-il, rappelant que le vélo est le mode de transport le plus rapide dans la capitale.

"Il faut réduire l'usage de la voiture individuelle", poursuit le premier adjoint. "C'est un des plus gros contributeurs à la pollution, et on connait l'impact des particules fines sur la santé", explique celui qui se défend de faire "la guerre aux voitures".

