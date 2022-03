«Il est vraiment de temps de partir», les civils fuient Irpin, ville proche de Kiev

REPORTAGE

Alors que les troupes russes poussent maintenant également sur le front de l’est de Kiev pour faire plier la capitale, sur le front ouest les cessez-le-feu très localisés entre Irpin et Kiev, le front principal, se succèdent pour permettre à un maximum d’habitants de quitter la ville. Une impression de dernier appel pour un départ possible, alors que les troupes russes grignotent les abords de cette commune limitrophe de Kiev. Doucement mais sûrement, les Russes restent déterminés à avancer dans la capitale.

Il est vraiment de temps de partir

À l'ouest, la commune d'Irpin qui jouxte Kiev, est désormais une ville fantôme. Des soldats profitent du cessez-le-feu pour rejoindre le front sud. Irpin est désormais vidée de ces civils, traumatisés. "Il n'y a pas de gaz, pas de lumière, pas de connexion, pas d'eau, jour comme nuit sous les bombes. On essaie de sortir femmes et enfants", témoigne une habitante de la ville au micro d'Europe 1.

Il ne faut pas rater les occasions de s'enfuir. Cette fragile ligne Maginot a la lèpre des combats. Les panneaux routiers sont criblés de balles et d'éclats, les routes sont labourées. L'ennemi est donc proche, engoncé dans la terre et le sable. Les réserves de roquettes sont bien visibles. Un homme et une femme confirment que l'ennemi est là, dans la localité voisine. "Je ne comprends pas comment les gens vont sortir. C'est très compliqué", témoigne l'homme.

"Là-bas, il y a les tanks russes. Dans la rue, ils ont dit aux gens "partez où on tire". Les tanks sont devant les entrées", ajoute la femme. Dans le lointain, derrière eux, le vent disperse des colonnes de fumée. Les avions bombardent. Il est temps, vraiment temps de partir.

Les Russes progressent

Néanmoins, il reste toujours deux millions de personnes à Kiev. Pour rassurer ou renforcer le moral de la population, les autorités ukrainiennes exploite le mieux possible les images qui montrent une certaine vulnérabilité de l'ennemi. Les télévisons diffusent ou rediffusent les images d'une attaque de colonne de chars et de blindés russes, comme une forme d'auto persuasion. Beaucoup de chaînes affichent également le slogan "nous sommes forts" sur leurs écrans.

L'Ukraine tient toujours le choc, malgré les pertes terribles dans l'Est et le Sud. Mais cela n'empêche pas la pression russe de se développer avec le temps. Ce sont des avancées lentes, par exemple sur Kiev. Les Russes progressent lentement, mais ils progressent, aidés en particulier par leur aviation.