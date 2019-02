Homoparentalité dans les formulaires scolaires : vives réactions à droite

"Dogmatique", "discriminatoire" : le vote de l'Assemblée nationale pour introduire l'homoparentalité dans les formulaires scolaires a suscité mercredi de vives protestations à droite et à l'extrême droite. Dans le cadre du projet de loi "pour une école de la confiance", les députés ont adopté mardi soir, contre l'avis du gouvernement, un amendement LREM afin de remplacer les mentions père et mère par "parent 1" et "parent 2" dans les formulaires scolaires.

"Le masque est tombé" pour Marine Le Pen. Le président du groupe LR du Sénat Bruno Retailleau a qualifié sur Twitter cette "hiérarchie" d'"odieusement discriminatoire" et proposé ironiquement de lui substituer un "parent A et un parent A'". "Le groupe NTM change de nom : 'Nique ta parent 2'", a raillé le sénateur LR de Paris Pierre Charon. "LREM, qui devait redresser l'école et l'arracher à toutes les dérives qui l'ont affaiblie, vient de faire voter le remplacement de 'père et mère' par 'parent 1 et parent 2' dans les questionnaires... Le masque est tombé !", a tweeté de son côté Marine le Pen (RN).

Pour le député LR Philippe Gosselin, il s'agit d'"un message dogmatique et politicien qui nie "la parentalité majoritaire". "Nul ne conteste l'existence de l'homoparentalité mais on pouvait agir différemment", dit-il, proposant de conserver "père et mère" et d'y ajouter "parent 1 et parent 2". "Comme cela, chacun fera son choix sans stigmatiser qui que ce soit", a-t-il expliqué à l'AFP.

Rendre compte du "vécu" des familles. Dans la majorité, le patron des députés MoDem, Patrick Mignola, lui n'est "pas choqué" par la mesure : "ça n'a jamais gêné personne de penser qu'on pouvait être un parent hétérosexuel ou homosexuel", a-t-il déclaré à l'AFP. La cheffe de file des députés LREM pour l'éducation, Anne Brugnera, loue "un amendement pragmatique" qui rend compte "du vécu des familles dans leur diversité". "J'ai été adjointe à Lyon où cela fait longtemps que les formulaires ne portent plus l'appellation père et mère mais 'responsable légal 1' et 'responsable légal 2', et cela fonctionne très bien", a-t-elle rapporté devant la presse. "On est totalement favorable à cette mesure qui s'adapte à l'évolution de la société", a affirmé pour sa part le député LFI Eric Coquerel.