Hommage à Martin Luther King : pourquoi la vidéo du ministère de l'Éducation nationale fait-elle polémique ?

C'est un clip qui met l'Éducation nationale dans l'embarras. Dans une vidéo publiée par le ministère lui-même, cinq jeunes enfants, lauréats d'un prix, décrivent leur rêve en anglais, à l'occasion du 60e anniversaire de la marche pour les droits civiques aux États-Unis. Un clin d'œil à la célèbre phrase du discours "I Have A Dream" de Martin Luther King. Une vidéo supprimée après une déferlante de commentaires critiques. Pourquoi cette polémique ?

Une absence de diversité dénoncée

Dans cette vidéo, tous les collégiens filmés sont blancs de peau. Un élément qui a provoqué rapidement un bad buzz sur les réseaux sociaux. SOS Racisme a notamment déploré le choix des élèves dans ce clip et les internautes ont reproché au ministère une absence totale de diversité. Ils dénoncent aussi les propos récités par les enfants qui ne mentionnent pas l'égalité entre les différentes couleurs de peau.

À l'occasion des 60 ans du discours de Martin Luther King, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a publié une vidéo valorisant un travail pédagogique autour de l'engagement.

Cette vidéo a été réalisée le 30 juin dernier, à l'occasion de la cérémonie de remise… — Ministère Éducation nationale et Jeunesse (@education_gouv) August 30, 2023

Face à cette vague de commentaires haineux, le ministère de l'Éducation nationale a donc décidé de faire marche arrière et s'est justifié sur X (anciennement Twitter) en invoquant le trouble suscité par la vidéo, et la violence de certains commentaires à l'égard des élèves investis dans le projet et n'a pas manqué de rappeler que ce dernier a été tourné le 30 juin 2023, quelques semaines avant l'arrivée du nouveau ministre Gabriel Attal à la tête de l'Éducation nationale.