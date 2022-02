Guerre en Ukraine : «On aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit»

C'est l'une des conséquences majeures de l'invasion militaire russe en Ukraine. Des milliers d'Ukrainiens vont fuir leur pays pour échapper aux combats. Jeudi, près de 100.000 d'entre eux avaient déjà quitté leur foyer, selon l'ONU. Invité d'Europe Matin vendredi, le président de la commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, Jean-Louis Bourlanges, a dit s'attendre "à des mouvements" de population, sans en connaître l'ampleur. "Il faut prévoir (le flux migratoire). Ce sera sans doute une immigration de grande qualité", a évoqué le député MoDem au micro de Lionel Gougelot.

Pourquoi Poutine a intérêt à pousser à l'immigration

Pour Jean-Louis Bourlanges, les Ukrainiens qui s'apprêtent à quitter leur pays seront "des intellectuels, et pas seulement, mais on aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit", a-t-il ajouté. En revanche, le député a estimé que cela allait dans le sens du président russe. "Pour des raisons politiques très claires, monsieur Poutine aura intérêt à ce qu'il y ait ces mouvements pour deux raisons", a affirmé Jean-Louis Bourlanges.

D'abord, "pour se débarrasser d'opposants potentiels dans son pays. S'ils sont à l'extérieur, ils ne le gêneront pas", analyse le président de la commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. "Et pour nous embarrasser nous-même", a-t-il ajouté, "exactement comme a fait Loukachenko à la frontière de la Biélorussie et de la Pologne." "Nos amis polonais s'apprêtent à recevoir des flots massifs", a souligné Jean-Louis Bourlanges.