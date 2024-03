Guerre en Ukraine : Macron reçoit Hollande et Sarkozy à l’Élysée pour parler de la situation du pays

Emmanuel Macron reçoit ce mercredi à l’Élysée Nicolas Sarkozy et François Hollande. Le chef de l’État souhaite échanger avec ses deux prédécesseurs de la situation en Ukraine, une semaine avant un vote au Parlement et à la veille d’une réunion avec les oppositions.

Deux salles, deux ambiances

Emmanuel Macron veut prendre la température à droite comme à gauche. Ce mercredi, deux rendez-vous institutionnels sont prévus avec François Hollande à 17 heures, puis Nicolas Sarkozy à 18 heures. Le chef de l'État souhaite consulter 1 à 1 les deux anciens présidents, confronter leurs visions diamétralement opposées sur la conduite à tenir face à la Russie.

François Hollande a appelé le mois dernier à faire plus pour aider l'Ukraine sur la dimension de la défense. À l'inverse, Nicolas Sarkozy avait déclenché la polémique en août dernier, déclarant que l'Ukraine devait rester neutre et il souhaite une issue diplomatique au conflit. Une position encore d'actualité selon ses proches, qui rappelle que l'ancien président souhaite toujours privilégier le dialogue.

Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on invoque l'unité de la nation et on appelle à dépasser les soubresauts de la vie politique. Reste que les récents propos du chef de l'État sur un potentiel envoi de troupes au sol en Ukraine font bondir les oppositions, attendues à l'Élysée dès jeudi pour une nouvelle rencontre à huis clos.