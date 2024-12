Gouvernement Bayrou : «C'est un gouvernement de girouettes», estime Antoine Léaument

Antoine Léaument, député La France insoumise de l'Essonne, était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews. Au micro de Thomas Bonnet, il est revenu sur la nomination du nouveau gouvernement de Bayrou. Une déception pour l'Insoumis.







Elisabeth Borne à l'éducation, Gérald Darmanin à la justice, Manuel Valls aux Outre-mer... Le casting de François Bayrou a comme un air de déjà-vu. Le nouveau Premier ministre a présenté ce lundi soir son nouveau gouvernement. Parmi les arrivants, les noms déjà connus par les Français sont nombreux.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un problème pour Antoine Léaument, député insoumis de l'Essonne. Ce dernier n'a pas hésité à qualifier les nouveaux venus de zombis, car "c'est un gouvernement de revenants", s'alarme-t-il sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews.

Le retard de Manuel Valls très remarqué

"Élisabeth Borne, qu'on pensait être partie après la réforme des retraites, qui était détestée par le peuple français. Et puis le revenant suprême, Manuel Valls, qui, après avoir quitté le PS, être allé chez Macron, puis à Barcelone, etc, le voilà qu'il revient. Il a traversé le désert et le voila devenu ministre", ironise-t-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Donc, à l'image de Manuel Valls, ce gouvernement est un gouvernement d'ambitieux, de girouettes aussi. Et je ne pense pas que, aujourd'hui, qui que ce soit puisse être satisfait de ce nouveau gouvernement" conclut le député insoumis.